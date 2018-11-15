"الشورى" يبدأ أعمال السنة الثالثة الأسبوع القادم ويناقش عدة موضوعات

يصوّت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة ومعهد الإدارة

يبدأ مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم جلساته العامة لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة؛ حيث سيناقش عدة موضوعات مدرجة على جدول أعمال جلساته.

ويصوّت المجلس -خلال الجلسة العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة- على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438/ 1439هـ، ومن أبرزها: بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية، والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يصوّت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبةُ معهد الإدارة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة؛ لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

وخلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي تُعقد الأربعاء القادم، يصوّت المجلس على مشروع نظام الشركات المهنية بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة؛ لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

وفي ذات الجلسة أيضاً، يصوّت المجلس على توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.