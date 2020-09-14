"مسام" ينتزع 1,500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

زرعتها الميليشيات الحوثية في "الأراضي والمدارس والبيوت"

استطاع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، تطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020م، من انتزاع 1,500 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و234 لغمًا مضادة للدبابات، و1,233 ذخيرة غير متفجرة، و22 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 185,081 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 03:50 PM

زرعتها الميليشيات الحوثية في "الأراضي والمدارس والبيوت"

"مسام" ينتزع 1,500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استطاع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، تطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020م، من انتزاع 1,500 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و234 لغمًا مضادة للدبابات، و1,233 ذخيرة غير متفجرة، و22 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 185,081 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

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