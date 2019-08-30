"القحطاني" للمرتبة الـ١٥ بمديرية المياه

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية متعب بن سعيد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة "مدير عام المياه" بالمرتبة "15" بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة.

ورفع "القحطاني"، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي على هذه الثقة الكريمة.