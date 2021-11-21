لبحث تطوير التعاون الثنائي في المجال الرياضي.. نائب وزير الرياضة يلتقي السفير الكوسوفي

استقبل نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي في مكتبه اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وبحث "القاضي" خلال اللقاء تطوير مجالات التعاون الثنائي في القطاع الرياضي، والعديد من الموضوعات التي تخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.