"بلدية بارق" تغلق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم وتخالف 17 محلًّا

بمركز ثلوث المنظر.. لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية

نفّذت بلدية محافظة بارق، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات في مركز ثلوث المنظر، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ٤ من المنشآت الغذائية والمطاعم، وسجلت ١٧ مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.