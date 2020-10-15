الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

ضِمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا داخليًّا في الرياض، تزامنًا مع أيام الفيفا، في شهر نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 9- 17 نوفمبر، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيلتقي الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يوميْ 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.