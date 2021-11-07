النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

أعلن نادي النور السعودي، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة 24 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في يوليو المقبل.



وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تزامنًا مع ذكرى تحقيق النور بطولة آسيا للعام 2016، بعثت إدارة النور ردها بالموافقة على خطاب الاتحاد السعودي لكرة اليد بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية 24 للأندية أبطال الدوري، التي ستقام في الدوحة منتصف يوليو 2022م".



وكان نادي النور قد توج بالنسخة الـ19 من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجيش القطري "23–25" على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسن في العاصمة الأردنية عمان.