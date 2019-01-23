اقتصادي لـ"سبق": خطة الترفيه تحقِّق 240 مليار ريال للمملكة خلال 10 سنوات

أكد أنها ستوفر 240 وظيفة وتعطي للمستهلك السعودي خبرة وتفتح الأبواب للاستثمار

أكد المحلل الاقتصادي جمال بنون لـ"سبق" أهمية الخطة الترفيهية التي تم إعلانها اقتصاديًّا، قائلاً إن قطاع الترفيه من القطاعات الجديدة في السعودية، ويعتبر لاعبًا جديدًا ومهمًّا؛ لأنه يسهم في الحفاظ على أكثر من 20 مليار دولار، تذهب للخارج، وتخرج سنويًّا، وتشكل قلقًا للسعودية؛ كونها تخرج من سعوديين، وعلىشكل سيولة؛ لذا يعد هذا القطاع مهمًّا، والقيام بهذه الأنشطة تسهم في إعادة تلك السيولة.

وتفصيلاً، أوضح "بنون" أن الإعلان الذي أشار إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامةللترفيه تركي آل الشيخ بالقيام بنشاطات عدة، أغلبها جديدة، وتلامس الطابع والعادات السعودية، يساعد بإتاحة فرص عمل لأكثر من240 ألف وظيفة، ويضخ 240 مليار ريال خلال 10 سنوات للبلد. وهذه المبالغ والفعاليات تجذب استثمارات أجنبية وشركات محلية للعمل، كما تعطي للمستهلكالسعودي خبرة في التعامل وفتح الأبواب للاستثمار.

وأضاف: "إن قطاع الترفيه واحد من أهم القطاعات؛ إذ فتح مجالات عديدة، كانت مغلقة،كما سيسهم في تحريك قطاع الفنادق والقطاع الجوي والقطارات، إلى جانب المشاريع الأخرى كنيوم ومخطط البحر الأحمرومدينة الفيصلية بجدة.. وجميعها سيكون بها مرافق سياحية، تكون في صالح الاقتصاد السعودي، إلى جانب فتح السياحة للزوار الأجانب، وهذا أيضًا سيكون له دور في تشجيع الصناعة والاستثمار الاقتصادي العالمي والمحلي".

يُذكر أن آل الشيخ أعلن خلال مؤتمر صحفيخطة الهيئة خلال العام الجاري 2019 وبداية العام القادم 2020، وأكد أن السعوديةتسعى إلى أن تكون من العشرة الأوائل على مستوى العالم في تقديم خدمات الترفيه، ومن الخمسة الكبار في آسيا؛ لتنافس اليابان وهونج كونج وسنغافورة.

وتضمنت الخطة التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة مسابقات دينية ومبادرات وبازارات وتحديات، بعضها مخصص للجنود السعوديين من القوات المسلحة.