"هواوي" تُطلق هواتفها الذكية الرائدة التي طال انتظارها.. HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket في المنطقة

HAWEI P50 Pro.. أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي.. وHUAWEI P50 POCKET يحمل ابتكارات الموضة والتقنية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، كأفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي وهاتف HUAWEI P50 Pocket، وهو أحدث هواتفها القابلة للطي التي تأخذ جمال الموضة والابتكارات التكنولوجية إلى المستوى التالي، وذلك خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في الرياض.

وقال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا بابلو نينغ: "يسعدنا أن نقدم هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket الجديدين لمستخدمينا في المنطقة حيث نظل ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات، وتجارب التصوير".

وأضاف: "يعود هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع بينما يجلب هاتف HUAWEI P50 Pocket ابتكارات الموضة والجمال والتكنولوجيا إلى الحظيرة مع HUAWEI IMAGETM، في حين يتيح تصميمه المفصلي الجديد تمامًا للهاتف الذكي إمكانية الطي بسلاسة في شكل نحيف يمكن وضعه في الجيب ".

وسيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pro للطلب المسبق من تاريخ 27 يناير بسعر 4299 ريالاً سعوديًا بلمسات نهائية ولونين رائعين – Cocoa Gold وGolden Black، بينما سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket للطلب المسبق ابتداء من 27 يناير بسعر 5299 ريالاً سعوديًا باللونين White وPremium Gold في المملكة العربية السعودية على منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

وخلال الحفل، جاء الإعلان عن مذكرة تفاهم بين "هواوي" و"الخطوط السعودية" من قبل الكابتن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوّي الذي أكد أن مذكرة التفاهم بين الطرفين ستعزز شراكتهما.

وقال "كوشي": "تولي الخطوط السعودية الابتكار أهمية كبرى في جميع منتجاتنا وخدماتنا وستساعدنا شراكتنا الجديدة مع هواوي على تقديم تجارب نوعية لضيوفنا، وقد بنت هواوي، الشركة التقنية العملاقة، سمعة موثوقة بين المستهلكين والشركات لخلق تجارب فريدة من نوعها".

وأضاف: "ستسمح الشراكة مع متجر AppGallery لمزيد من الضيوف في الأسواق الدولية، مثل الصين وآسيا والمحيط الهادئ بتجربة فوائد تطبيق "السعودية" الرقمي الرائد في عالم صناعة الطيران".

وأردف الكابتن "كوشي": "هذه الخطوة تعتبر جزءًا مهمًا من جهودنا لمواكبة التوسع في رحلاتنا وعملياتنا في الصين وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وهي تعدّ أسواقًا مهمة للغاية لكل من الخطوط السعودية والمملكة".

ويوفر نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة في هاتف HUAWEI P50 Pro صورًا واقعية فائقة الوضوح. تسمح ميزة HUAWEI XD Optics للمستهلكين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة.

وتم تزويد هاتفHUAWEI P50 Pro أيضًا مع ميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير، كما أنه يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين على التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة.

كما يوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، مما يؤدي إلى إنشاء صور تعكس ما تراه العين البشرية. يستخدم نظام استشعار الضوء المحيط مستشعرًا متعدد الطيف من 10 قنوات، مقترنًا بمعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض P3، لتحسين قدرته على اكتشاف الضوء المحيط ومتوسط دقة تدرج الألوان بنسبة 50٪ و20٪ على التوالي.

وفي سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تظهر الصور أكثر إشراقًا وأكثر تفصيلاً. تلتقط تقنية Super HDR 28٪ ضوء أكثر من النطاق الديناميكي لأداء أفضل بإضاءات منخفضة في الخلفية.

ويدعم هاتف HUAWEI P50 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل، كما يساعد حل تثبيت الصورة AIS Pro الجديد كليًا المستخدمين على التقاط مقاطع فيديو ثابتة محمولة بسهولة، بينما تعد تقنية AI cinemagraph المدعمة بالذكاء الاصطناعي رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض حركات بسيطة.

ويقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميمًا جديدًا بالكامل للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة. يأتي هيكل الحلقة المزدوجة في شكل كلاسيكي فوري، يرمز إلى الإمكانيات اللانهائية لكاميرا الهاتف الذكي.

ويأتي الهاتف بشاشة أكبر وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيف وحجمه أصغر. يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pro على شاشة ثلاثية الأبعاد من الزجاج المنحني True-Chroma مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وكاميرا واحدة غير مزعجة في منتصف الشاشة لضمان تجربة مشاهدة غامرة. مقاومة الغبار والماء، وكلا الهاتفين مزودان بسماعات استريو مزدوجة.

ويحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن. يشتمل الهاتف على بطارية تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة في هيكله النحيف الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم فقط، بينما يدعم أيضًا شحن هواوي فائق السرعة بقدرة 66 واط وشحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ويتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة والمزودة بمظهر نظيف وأنيق. يعد التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد ميزة Multi-Screen Collaboration - العرض على عدة شاشات مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad الوحي وحاسوب MateBook المحمول.

وباستخدام نظام الملفات الموزعة؛ يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

كما أنه وعن طريق استخدام هاتف HUAWEI P50 Pro؛ يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

ويمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن، مما يجعل حمله ممتعًا. يعتبر الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر.

إلى جانب تصميم الرفع متعدد الأبعاد الحصري؛ فإنه يسمح للهاتف بأن يكون أقل نحافة وينتج عن شاشة أكثر سلاسة عند فتحه. يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها، والتي تنبض بالحياة من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد المتقدم على النسخة البيضاء من الهاتف.

وتضافرت جهود هواوي مع مصمم الأزياء الراقية، إيريس فان هيربن، في تعاون عبر القطاعات لإنشاء نسخة هاتف HUAWEI P50 Pocket Premium Edition.

ويدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket التكنولوجيا المبتكرة تمامًا التي ظهرت لأول مرة مع هاتف HUAWEI P50 Pro بما في ذلك محرك الصور True-Chroma وHUAWEI XD Optics. تتمثل إحدى الميزات الرئيسة في صورة السيلفي مع الكاميرا الخلفية: فهي تستخدم خوارزميات الصور الشخصية ومستشعر الكاميرا الكبيرة لتعزيز أداء الإضاءة المنخفضة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي فائقة الجودة وأكثر جاذبية.

وتجمع كاميرا HUAWEI Ultra Spectrum Camera في هاتف HUAWEI P50 Pocket بين الأجهزة والبرامج القوية، بالإضافة إلى تعديل أكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني P3 الكامل، للسماح للمستخدمين بالتقاط ما يرونه بدقة. باستخدام ميزة Ultra Spectrum Fluorescence Photography، يمكن للهاتف أيضًا التقاط المحتوى والتفاصيل التي لا تراها العين البشرية، كما يقدم نظام الكشف عن واقي الشمس لأول مرة.

ويمكن الوصول إليها عبر تطبيق Mirror، هذه الميزة سهلة الاستخدام تصور انتشار واقي الشمس على الجلد لمساعدة المستخدمين في البحث عن البقع المكشوفة وتجنب الإصابة بحروق الشمس.

وتدعم شاشة غطاء HUAWEI P50 Pocket عرض الإخطارات والجدول الزمني والتقويم والموسيقى والطقس والتحكم في الميزات الأخرى، تتوفر مجموعة من السمات النابضة بالحياة، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة تفاعل شاشة الغلاف الخاصة بهم، يتدفق المحتوى والخدمات بسلاسة بين كلتا الشاشتين ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الكاميرا من شاشة الغطاء.

ويتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

وفيما يتعلق بـ Petal One فهو عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، بما في ذلك خدمات Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة، ويوفر تطبيق Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.

وعند شراء هاتف HUAWEI P50 Pro أو HUAWEI P50 POCKET، يمكن للمستهلكين الاستفادة من تطبيق patel one باشتراك مجاني والتمتع بخدمات كبار الشخصيات.

يشار إلى أن الاشتراك المجاني يضم HUAWEI mobile cloud يصل إلى 200 جيجابايت بتجربة لمدة 1شهر مجاني، 6 أشهر اشتراك مجاني في HUAWEI Music VIP و6 أشهر من اشتراك HUAWEI Video VIP. وتشمل خدمة كبار الشخصيات عند شراء الجهاز على ضمان لمدة 12 شهر على الجهاز وخدمة الصيانة من الباب إلى الباب، مرتين لخدمة شاشة حماية مجانية، ومرة لخدمة النقش بالليزر.

ونظرًا لكونه الحاسوب المحمول الجديد 2 في 1 من هواوي، فإنه يتميز بتصميم جديد وأول شاشة OLED ذات ألوان حقيقية وعرض كامل - HUAWEI FullView.

وتم تصميم حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل، وتمكين المستخدمين والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان، وهو يتميز بتصميم هجين متعدد الاستخدامات وميزات تفاعل ذكي وأداء احترافي وميزات الجهاز الفائق - Super Device المتميزة.

يعتبر الجهاز أداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدة المستخدمين على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وهو الحاسوب المحمول المثالي الذي يضم 3 شاشات في 1 لأنه يصور التجربة الكاملة للحاسوب الشخصي والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد.

وبفضل تصميمه الهندسي المبتكر، فإن وزن حاسوب HUAWEI MateBook E خفيف يصل إلى 709 جرامًا ونحيفًا يصل إلى 7.99 ملم. يعد حاسوب HUAWEI MateBook E نحيفًا وسهل الحمل بثلاثة أوضاع يمكن تبديلها وفقًا لذلك (وضع الحاسوب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي، ووضع الهاتف الذكي) للتعامل مع العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة.

زتبلغ نسبة شاشة العرض OLED Real Colour HUAWEI FullView Display ذات الألوان الحقيقية مقاس 12.6 بوصة نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪. وهو يدعم ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان واسعة P3 ولديه دقة ألوان احترافية تبلغ ∆ E <1.

ويتوسع الحاسوب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق - HUAWEI Super Device مع ميزات اتصال مبتكرة متعددة الأجهزة ويعزز القدرات الموزعة لـ الجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

وسيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pro للشراء عند الطلبات المسبقة ابتداء من 27 يناير، باللونين Cocoa Goldو Black GOLD بسعر 4299 ريال سعودي مع عروض تشمل، ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الرمادية (بسعر 899 ريال)، وخدمة HUAWEI VIP - حماية الشاشة المجانية لمدة 6 أشهر وضمان 24 شهرا مع دعم متعدد البلدان والوصول إلى Petal One.

كما يتوفر HUAWEI P50 POCKET للشراء عند الطلبات المسبقة بدءًا من 27 يناير، باللون الأبيض (بسعر 5299 ريالاً سعوديًا) والنسخة المميزة بالذهبي (بسعر 6499)، مع هدايا بقيمة 1772 ريالا سعوديا. عند شرائها خلال الطلبات المسبقة، يمكن للمستهلكين الحصول HUAWEI WATCH GT 3 الذهبية (1299 SAR) واشتراك Petal One مجاني وخدمة VIP.

ويأتي باللون Nebula Grey، سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook E المحمول فائق النحافة 2 في 1 مقاس 12.6 بوصة في المملكة العربية السعودية للطلبات المسبقة التي تبدأ من 3/2 بسعر يبدئ من 4499ريالاً سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.