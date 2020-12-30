"الشبانة "يتابع جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية بمدارس شقراء

تابع مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية للمدارس.
وشدد "الشبانة"على حرص وزارة التعليم على توفير المقررات الدراسية للمدارس قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
كما أشاد "الشبانة" بجهود وإنجاز قسم التجهيزات المدرسية، وإدارة المستودعات في أعمال الاستلام والفرز وإعداد خطة التوزيع للمدارس.
شدد على حرص "التعليم"على توفيرها قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني
تابع مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة جاهزية المستودعات لترحيل المقررات الدراسية للمدارس.
وشدد "الشبانة"على حرص وزارة التعليم على توفير المقررات الدراسية للمدارس قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
كما أشاد "الشبانة" بجهود وإنجاز قسم التجهيزات المدرسية، وإدارة المستودعات في أعمال الاستلام والفرز وإعداد خطة التوزيع للمدارس.