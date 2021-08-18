مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"

ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 05:30 PM

ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"

صحيفة سبق الإلكترونية

الدوادمي

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دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

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