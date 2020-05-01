اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامجاً تدريبياً لمواجهة الشائعات إعلامياً

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إقامة برنامج تدريبي إلكتروني عن بعد بعنوان ( مواجهة الشائعات إعلامياً في منصات التواصل الاجتماعي).

وسيقام البرنامج يوم الاثنين المقبل على مدار 3 أيام لمدة ساعتين يومياً، يبدأ من العاشرة مساءً حتى 12 صباحاً، ويحاضر فيه طارق الحميد.