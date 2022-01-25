"التجارة": مجهولون ينتحلون اسم الوزارة ويتصلون بالمستهلكين لطلب بياناتهم

من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى 8001241616

‏حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم "وزارة التجارة" بالاتصال من خلال تطبيقات إلكترونية تُظهر الرقم المُلغى للوزارة 8001241616، وأرقاماً عشوائية أخرى ويطلبون بيانات شخصية للمستهلك.

وأكد "الحسين" أن الوزارة لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل.