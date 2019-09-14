"حقوق الإنسان" لـ"سبق": رصدنا حادثة "مطلق النار بجوار الرضيع" وجارٍ متابعتها

"القحطاني": يعد انتهاكاً تاماً لحق الطفولة

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان في المملكة الدكتور مفلح القحطاني، لـ"سبق"، رصد الجمعية لمقطع الفيديو الذي يظهر فيه شخص يطلق النار بجانب طفل رضيع في انتهاك تام لحق الطفولة، مبيناً أن ما حدث يعتبر جريمة.

وقال الدكتور "القحطاني": "الجمعية ترصد مثل هذه الحالات التي يكون فيها تعدٍّ وتجاوز على حقوق الأطفال، وتعمل على التأكد من متابعة الجهات المعنية لكل حالة والقيام بواجباتها، ومن خلال الرصد الماضي لاحظنا تجاوباً سريعاً من الحماية ومن النيابة العامة تجاه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها".

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن "مثل تلك القضايا تكشف عن جهل بعض الأشخاص، وللأسف مثل هؤلاء لديهم استهانة بالطفولة، وما حدث هو مخالفة لحماية الطفل وفق اللائحة التنفيذية"، مؤكداً الرصد والتحري حتى تم الوصول إلى من قام بهذا الإجراء.

وقال الدكتور "القحطاني": "بعض الحالات، والتي لا يقصد فيها الأذى تؤخذ في الاعتبار من قبل الجهات المعنية وهي أكثر الحالات، والجهات القضائية هي المعنية بإصدار الحكم، مؤكداً أن أي قضية ترصد يتم فتح ملف لها في حقوق الإنسان، ويتم متابعتها حتى يتم الإجراء الأخير فيها".

وأضاف أن الجمعية تزور الأسر المتضررة إذا لزم الأمر، خاصة الحالات التي تصل إلى المستشفيات وبعض القضايا لا يلزم زيارة الأسر فيها.

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة حالة الطفل الرضيع، وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان النائب العام وجّه بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع، وذلك بعدما أظهر مقطع متداول شخصاً يحمل طفلاً رضيعاً وطلق عدداً من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.