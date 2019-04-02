"الربيعة" ينتصر لـ"مسنة الليث".. 10 آلاف ريال غرامة لطبيب مجمع خاص

اعتمد قرار لجنة المخالفات بجدة بعدما ثبت ما ادعاه ابنها في شكواه قبل أشهر

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرار لجنة المخالفات الطبية في جدة، بتغريم أحد الأطباء العاملين في أحد المجمعات الخاصة بالليث، عشرة آلاف ريال؛ لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، وثبوت قيامه بطلب فحوصات طبية لا تحتاجها إحدى المريضات الكبيرات في السن.

واطلعت "سبق" على قرار اللجنة المتضمن إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الطبيب من جنسية عربية يعمل في أحد المجمعات الخاصة بالليث التابعة للشؤون الصحية بجدة، بعد أن تَقَدّم ابن المريضة بشكوى ضد المجمع؛ لما تعرضت له والدته من سوء معاملة واحتساب مبالغ لا تحتاجها.

وتعود تفاصيل القضية التي تابعتها "سبق" في عدة تقارير، إلى ما قبل أكثر من ثلاثة أشهر، عندما راجع شاب بوالدته المسنة مجمعًا طبيًّا بالليث، وكانت تعاني ألمًا والتهابًا واحتقانًا بالحلق، وبعد الكشف عليها من قِبَل طبيب عربي؛ طلب فحوصًا وكشوفات وتحاليل عدة، لا تتعلق بالمرض إطلاقًا، وبمبلغ مالي كبير تجاوز المعقول؛ الأمر الذي جعل المُراجع يمتنع عن دفع تلك المبالغ وسط إلحاح من الطبيب للدفع.

وذلك إلى جانب شكواه بأن الطبيب لم يُحسن التعامل مع المريضة ولم يهتم بحالتها الصحية وكان هدفه المال فقط؛ مما اضطره إلى رفع شكوى حينها إلى الشؤون الصحية بجدة لتنتهي بعد أشهر بتغريم الطيبب مبلغًا ماليًّا حيال ما ارتكبه من مخالفات تستوجب تغريمه وفقًا للنظام.