أمريكا تدين الأعمال المقوضة للانتقال الديمقراطي في السودان

دعت إلى السماح للحكومة بمواصلة عملها

أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية السودانية، مدينة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان.

ودعت السفارة عبر حسابها في "تويتر" جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.