300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الصفقة الأغلى كانت للصقر الرابع فرخ "جير بيور" بمبلغ 80 ألف ريال

تواصلت، أمس الاثنين، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى الخامس من سبتمبر المقبل بمقره بملهم شمال الرياض، من خلال إقامة المزاد الثالث الذي عرض من خلاله 5 صقور بيعت بمبلغ 300 ألف ريال.

وتفصيلاً، بدأت المزايدة على الصقر الأول فرخ "جير بيور" من مزرعة إس بي فالكونز الفرنسية، عرضه 18.5 إنش وطوله 18.5 إنش ووزنه 1430 جراماً وجرى بيعه بـ61 ألف ريال، ليأتي الدور على الصقر الثاني فرخ "قرموشة جير" من مزرعة إس بي فالكونز الفرنسية عرضه 16.5 إنش وطوله 16.5 إنش ووزنه 1065 جراماً، وبيع بـ35 ألف ريال.

وواصلت مزرعة إس بي فالكونز الفرنسية عرض صقورها من خلال الصقر الثالث فرخ "جير بيور" عرضه 17.5 إنش وطوله 18 إنشاً ووزنه 1310 جرامات، وجاءت المنافسة عليه مثيرة عطفاً على نسله المعروف بتحقيق العديد من البطولات في سباقات مختلفة قبل بيعه بمبلغ 66 ألف ريال.

وكانت الصفقة الأغلى لليوم الثالث من نصيب مزرعة فوكس الإنجليزية حيث بيع الصقر الرابع فرخ "جير بيور"، عرضه 18.5 إنش وطوله 17.5 إنش ووزنه 1440 جراماً بمبلغ 80 ألف ريال، واختتمت الليلة بالصقر الخامس فرخ "جير بيور" من مزرعة إس بي فالكونز الفرنسية عرضه 18 إنشاً وطوله 18 إنشاً ووزنه 1425 جراماً، وبِيعَ بـ58 ألف ريال.