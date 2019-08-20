هيئة الرياضة: توجيه مديري المكاتب بحل مشاكل المدرجات

في قرار أصدره الفيصل قبل انطلاقة الموسم

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الثلاثاء، قراراً يقضي بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي ومتابعة الحضور الجماهيري وحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجمهور أثناء حضورهم في الملاعب وتلافي هذه الصعوبات ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها، والرفع بتقارير عاجلة عقب انتهائها.

ويأتي هذا القرار حرصاً من رئيس الهيئة على توفير البيئة المناسبة والملائمة للمشجع الرياضي، وتحفيزه على حضور المباريات وتوفير كافة الخدمات الممكنة، بعيداً عن أي عوائق تؤثر على استمتاعه بالمباراة.

يذكر أن أندية المحترفين تتولى التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال الموسم الرياضي.