"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".
وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".
وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".
أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".
وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".
وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".