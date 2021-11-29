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أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول

"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".