شاهد.. أمن الطرق بعسفان جدة يشارك المواطنين احتفالات اليوم الوطني‎

صور وشعارات وطنية مع تسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي

شاركت يوم أمس القوات الخاصة لأمن الطرق بعسفان جدة، المواطنين والمقيمين والزوار، الاحتفالَ باليوم الوطني الـ89؛ حيث قاموا بإهدائهم الصور والشعارات الوطنية، إضافة إلى تسخيرها كل الإمكانات لخدمتهم.

وقدّم أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق، يتقدمهم العميد عبدالعزيز الحماد وعدد من الإعلاميين والنشطاء والأخصائيين، الهدايا والأعلام الوطنية للمواطنين؛ احتفاءً بهذه المناسبة، ترحيبًا بالجميع؛ مما حوّل إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق إلى لوحة تعبر عن حب الوطن وتلاحم رجال الأمن مع المواطنين.