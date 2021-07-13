الحصيني عن أجواء الثلاثاء: حارة إلى حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً

رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشرقية والوسطى

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم من حارة إلى حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏متوقع أمطار على من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن.

‏وتابع: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشرقية وغرب الوسطى.