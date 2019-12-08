مقتل قائد لواء حوثي و30 من مرافقيه في جبهة "الضالع"

قبيل شنّ عدوان على القوات المشتركة

قُتل قائد اللواء 103 التابع للميليشيات الحوثية، العميد ناشر علي مفرح محمد الكريدي، في جبهة الضالع.

وجاءت عملية مقتله ورفقائه الثلاثين بعد أن باغتتهم قذيفة مدفعية تابعة للمقاومة الجنوبية، وصلت إلى أماكن تجمع القوات قبل انتشارها لتنفيذ عدوان على مواقع المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة، في شمال وجنوب الفاخر.

وبينت مصادر صحفية يمنية أن العميد "الكريدي" أُصيب إصابة بالغة الخطورة، توفي على إثرها في مستشفى المنار بمحافظة إب.

قائد لواء حوثي الضالع

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08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 07:01 PM

قبيل شنّ عدوان على القوات المشتركة

مقتل قائد لواء حوثي و30 من مرافقيه في جبهة "الضالع"

فهد كاملي

جازان

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قُتل قائد اللواء 103 التابع للميليشيات الحوثية، العميد ناشر علي مفرح محمد الكريدي، في جبهة الضالع.

وجاءت عملية مقتله ورفقائه الثلاثين بعد أن باغتتهم قذيفة مدفعية تابعة للمقاومة الجنوبية، وصلت إلى أماكن تجمع القوات قبل انتشارها لتنفيذ عدوان على مواقع المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة، في شمال وجنوب الفاخر.

وبينت مصادر صحفية يمنية أن العميد "الكريدي" أُصيب إصابة بالغة الخطورة، توفي على إثرها في مستشفى المنار بمحافظة إب.

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قائد لواء حوثي الضالع

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