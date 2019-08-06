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"الزلفان": كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد

وفاة مدير "عمل المخواة" بالإنابة إثر سقوط آلية ثقيلة فوقه

تسببت آلية ثقيلة في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم.



وتبين التفاصيل التي ذكرتها مصادر "سبق" أن آلية من نوع (بوبكات) تسببت في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة متعب العُمري، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم الثلاثاء.



وقال لـ"سبق" مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالباحة، إبراهيم الزلفان: "وفاة زميلنا كانت فاجعة، رحمه الله؛ فقد كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد".