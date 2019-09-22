شاهد.. "911" تتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 89

توشح مبنى المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة باللون الأخضر احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك تعبيراً عن الحب والولاء والانتماء لذلك الوطن الغالي ولقائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على ما يبذلانه في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما.