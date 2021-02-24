الولايات المتحدة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت: الفلسطينيون يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.

وشدّد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدًا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.