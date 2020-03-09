"الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية

قالت: عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة

أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن ‏إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.

وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".