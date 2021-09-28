مكة.. "عملية الـ 3 ساعات" تنهي معاناة ثلاثينية مع ورم دماغي وصرع

نجاح يُحسب لفريق طبي بقسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك فيصل

في جراحة امتدت لثلاث ساعات، تمكّن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي، من استئصال ورم دماغي بقطر 4 سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة نوبات صرع.

وكانت المريضة تعاني نوبات صرع متكرر، وبعد الفحص وعمل الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة المريضة، وبفضل من الله، لم تحتج المريضة إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح الدكتور خالد زيدان الطبيب المعالج، أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم، وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ولله الفضل والمنة.