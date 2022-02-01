مصر تسجِّل زلزالاً بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر

لم ترد أنباء عن حدوث خسائر بالأرواح أو المنشآت

سجَّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم زلزالاً بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر على بُعد 56 كم شمال شرقي مدينة بني سويف المصرية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، في بيان له أن الزلزال وقع في تمام الساعة الـ11 ودقيقة واحدة و21 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على عمق 6 كم، وعلى دائرة عرض 29.29 درجة شمالاً، وخط طول 31.61 درجة شرقًا.

وأشار القاضي إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح، أو أضرار في المنشآت نتيجة لهذا الزلزال.