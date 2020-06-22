فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: حصيلة الإصابات إلى 1110

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، بينها 63 في تفوح، و2 في حلحول، و2 في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، و2 في رام الله والبيرة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1110.

وأوضحت أن جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، وغادروا إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 01:16 PM

وزيرة الصحة: حصيلة الإصابات إلى 1110

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، بينها 63 في تفوح، و2 في حلحول، و2 في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، و2 في رام الله والبيرة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1110.

وأوضحت أن جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، وغادروا إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

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فلسطين فيروس كورونا الجديد

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