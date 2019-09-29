اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر

القصيبي: تعامَلنا الأسبوع الماضي مع 752 لغمًا وذخيرة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.

وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.

وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.