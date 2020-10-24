نقلة نوعية.. المسارحة تشهد افتتاح أول عيادة علاج طبيعي بالمراكز الصحية بجازان

ضمن البرنامج الوطني للخدمات التأهيلية الطبية التابعة للوزارة

افتتح مستشفى أحد المسارحة العام بجازان بالمركز الصحي أول عيادة على مستوى المنطقة للعلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

ويأتي افتتاح العيادة في إطار خطة تنفيذ البرنامج الوطني للخدمات التأهيلية الطبية الأولية بوزارة الصحة، ضمن مشروع التحول الوطني في المجال الصحي.

وقال مدير مستشفى أحد المسارحة العام محمد عمران صفحي: إن عيادة العلاج الطبيعي واحدة من عدد من العيادات التخصصية التي تم تدشينها، وسوف يتم تدشين عيادات أخرى بإذن الله في المراكز الصحية التابعة للمستشفى لتطوير أداء المراكز الصحية، وتحقيق رؤية الوزارة في جعل المراكز الصحية الركن الأساسي للخدمة الصحية بالسعودية.

وأكد صفحي أن وجود مثل هذه العيادات في المراكز الصحية يوفر الخدمة للمريض في أقرب نقطة خدمة صحية حسب النطاق الجغرافي، كما أن افتتاح العيادات التخصصية في المركز الصحي من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى، وتقليص قوائم الانتظار.

وأوضح مدير المستشفى أن العيادة تتألف من عدد من الاختصاصيين والفنيين، سواء زملاء أو زميلات، كل له دوره في الخطة العلاجية.

وتقدم بالشكر للمدير العام للشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي على حرصه وعمله الدؤوب لتحسين جودة العمل، وتوفير كل ما يلزم ليحصل المريض على العلاج المناسب له في كل الأوقات والأماكن القريبة منه، مثمنًا لرئيس قسم العلاج الطبيعي في المستشفى علي أحمد خلوفة عتين، ولكل العاملين في مركز صحي أحد المسارحة دورهم الفعال.

جدير بالذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئياً مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل آلام أسفل الظهر Low Back Pain ، وآلام عضلات االرقبة Neck Pain والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis ، وشلل الوجه Facial Palsy ، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder ، والنساء الحوامل (ما قبل الولادة)، بحيث كون تحويل المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة حسب مقتضى الحالة، ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.

ويعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يعمل على تحديد التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف الرؤية الطموحة؛ فبرنامج التحول في القطاع الصحي هو خارطة طريق طويلة تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية في المملكة بما يلبي التطلعات.

وكشفت أرقام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أن عدد مراجعي التأهيل في مستشفياتها العام الماضي بلغ 74158 مراجعًا، في حين بلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 368846 جلسة، بينما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 2000617 مراجعًا، كما بلغ عدد مرضى العيادات 960231 مريضًا، وأدخل 60642 شخصاً للتنويم بالمستشفيات.