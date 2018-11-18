الثقفي: العلاقات بين المملكة وسلطنة عمان ذات بُعد تاريخي يعززها المحبة المتبادلة

السفير السعودي: لقد أثبت التاريخ أن البلدين كانا سندين لبعضهما في الرخاء والشدة

هنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عيد بن محمد الثقفي، جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحكومة وشعب عمان الشقيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لسلطنة عمان؛ راجياً من الله تعالى المزيد من النماء والنهضة، وأن يُديم الاستقرار والرخاء والازدهار في ربوع السلطنة.

ونوّه السفير الثقفي، بعمق الروابط المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، القائمة على روابط الدين والدم والمصير الواحد والجوار؛ مشيراً إلى أنها تستمد بُعداً تاريخياً من العلاقات الأخوية بين قيادتيْ البلدين الشقيقين، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبر التنسيق المشترك والمستمر؛ حرصاً على أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم عموماً.

وأكد أن حكومتيْ البلدين -بتوجيهات من قيادتيْهما- عازمتان على تطوير علاقاتهما في المجالات كافة، والانطلاق بها إلى رحاب أوسع؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم اقتصادهما، ويسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين.

وقال: "لقد أثبت التاريخ أن البلدين كانا سندين لبعضهما في الرخاء والشدة، وما يعزز العلاقات بينهما هو المحبة المتبادلة بين شعبي البلدين، والترابط الثقافي بينهما عبر العادات والموروث الشعبي المشترك".

وبيّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، أن المملكة العربية السعودية بوصفها دولة شقيقة وجارة لسلطنة عمان، تفتخر بما تَحقق في السلطنة من إنجازات؛ وهو ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" الذي عُقد في الرياض مؤخراً، عندما أشاد بالجهود الكبيرة التي تحققها سلطنة عمان اقتصادياً.