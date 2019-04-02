"تراها سهلة".. هذا ما عليك فعله لتحسين فاعلية التكييف وتقليل استهلاكه

خطوات ينصح بها "كفاءة" تطيل عمره وتحسن جودة هوائه.. فقط مرتين شهريًّا

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية لأجهزة التكييف (تنظيف الفلاتر الداخلية والراديتير الخارجي)؛ وذلك لأنه يسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وفي تحسين جودة الهواء، وعليه تستطيع التحكم في كمية الاستهلاك.

وقالت "كفاءة"، تزامنًا مع حملة "تراها سهلة": إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة، وتبديل الغطاء الإسفنجي المهترئ مهم جدًا؛ لأن ذلك يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويوفر في استهلاك الكهرباء.

كما أوصت "كفاءة"، بتنظيف مرشح الهواء "الفلتر" الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.