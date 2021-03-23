﻿بعثة منتخب فلسطين تصل الرياض استعدادًا لمباراة التصفيات.. أمام الأخضر

وصلت، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق استعدادًا للمواجهة التي ستجمعه بالمنتخب السعودي يوم 30 مارس الجاري لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وكان في استقبال البعثة لدى وصولها الرياض سعادة سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم.



من جانب آخر رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني وأن تخرج المباراة بالصورة المشرفة للمنتخبين.



يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراة ودية، بعد غدٍ الخميس، أمام شقيقه الكويتي على ملعب "مرسول بارك" بالرياض استعدادًا لمواجهة فلسطين التي ستُقام على الملعب نفسه يوم 30 مارس الجاري.



ويحل "الأخضر" في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، علمًا بأن أوزبكستان تتصدر المجموعة بـ 9 نقاط من 5 مباريات.

