المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي

أكد أن فتح الأندية منتصف الشهر الجاري لإجراء إصلاحات وصيانة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إنه "إذا سارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيًا قبل نهاية شهر يونيو (الجاري)، ستعود الأنشطة الرياضية في الأندية".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "وقتها سيعود النشاط الرياضي في مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

وفي شأن قرار المجلس بإعادة فتح الأندية بداية من يوم 15 يونيو، قال نادر سعد: إن "فتح الأندية لسبب رئيس وهو إجراء إصلاحات وصيانة وتعقيم وتجديد الاشتراكات الخاصة بالأعضاء".