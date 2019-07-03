"الغذاء والدواء" تنظّم ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية

بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل لشرح متطلبات قيد وإذن تسويق الأجهزة والمنتجات الطبية، بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض.

وناقشت الورشة مستجدات متطلبات إذن التسويق الخاصة بالملف الفني كاملًا للاعتماد السعودي للحصول على الشهادة، كما تم تقديم عرض عن متطلبات الهيئة الخاصة بنظام الترميز الموحَّد للأجهزة والمنتجات الطبية، ونبذة عن متطلبات الحصول على شهادة الإذن بالتسويق وقيد الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال النظام الإلكتروني الموحد.

الجدير ذكره أن ورشة العمل شهدت حضورًا من ممثلي المصانع والشركات والممثلين القانونيين والمهتمين بمجال الأجهزة والمنتجات الطبية، ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ستنفذها الهيئة كذلك في مدينتَيْ جدة والدمام.