شاهد.. جولات "مكافحة بعوض الضنك" تطرق أبواب 400 موقع سكني بمكة

406 أجهزة رش يدوي و36 على مركبات متحركة.. 500 عامل و64 لتر خام

بذلت أمانة العاصمة المقدسة، جهودًا جبارة في مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك؛ وذلك من خلال توفير أكثر من 500 عامل، و406 أجهزة رش يدوي، و36 جهاز رش على مركبات متحركة، و64 لتر خام.

وشملت الجولات، 400 موقع سكني، وأكثر من 110 جولات رشت خلالها 174 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و107 منازل مهجورة، و93 لتجمعات مياه، واستقبلت 18 بلاغًا عن وجود مواقع لبعوضة حمى الضنك.