وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.