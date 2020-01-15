وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.

وزير الخارجية رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

0

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 08:26 PM

أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات

وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 463

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020