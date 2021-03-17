حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

المركز الوطني للأرصاد حائل

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17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 12:21 PM

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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