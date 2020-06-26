"الغامدي" يحتفي بحفيدته شدن

يحتفل الزميل الإعلامي أحمد بن محمد الغامدي، من فرع وزارة الموارد البشرية بجدة، بقدوم حفيدته "شدن".

ورزقت ابنة "أحمد الغامدي" وتدعى "شيماء" بمولودة جميلة اتفقت مع زوجها "أدهم الغامدي" على تسميتها "شدن"، جعلها الله من مواليد السعادة وقرة عين والديها ويرزقهما برها.