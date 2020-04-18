متحدث "البيئة والزراعة": استيراد ما يقارب 100 ألف رأس ماشية من 5 دول

إضافة الى فسح 183 ألف طن من المنتجات الزراعية الطازحة منذ بداية شهر أبريل

قال متحدث #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة اليوم إن الوزارة أطلقت صفحة خاصة للمزارعين ومربي الماشية، والنحالين، وملاك الخيل، للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل مدة 24 ساعة.

وأضاف خلال الإيجاز اليومي عن تطورات كورونا اليوم: يصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعياً، وتؤكد الوزارة أنها ستمنح التصاريح في أضيق الحدود، لتحقيق الهدف الرئيس من منع التجول.

وتابع: كما أعلنت الوزارة عن بريد إلكتروني لشركات القطاع الخاص للتواصل معها وإنجاز تصاريح التنقل لها، لاستمرار إمدادات المنتجات الزراعية، وبحمد الله أتمت كثير من الشركات إصدار التصاريح اللازمة وتعمل الوزارة بشكل دوري مع المزارعين في كافة أنحاء المملكة، للتأكد من وفرة الإنتاج، وخططهم المستقبلية وفق المواسم الزراعية، وتؤكد على دورهم الحيوي والهام.

وأفاد بأن المزارعين في مختلف مناطق المملكة يستعدون لحصد 177 ألف طن من البصل خلال الفترة المقبلة، وسيسهم ذلك في وفرة المعروض، كما تعمل الوزارة مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الفرق الميدانية في جميع أنحاء المملكة لقياس الوفرة في المنتجات الزراعية، ومعرفة حالة العرض والطلب.

وكشف أن مجموع ما تم فسحه من المنتجات الزراعية الطازحة منذ بداية شهر أبريل تجاوز 183 ألف طن، إلى جانب استيراد ما يقارب 100 ألف رأس من الماشية من 5 دول.

وقال: تواصل المحاجر النباتية والحيوانية أعمالها في فسح المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى المملكة عبر 28 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً.

وتابع: وصلت إلى العديد من المنافذ بحمد الله بكميات كبيرة، كما تقدر الوزارة جهود منتجي بيض المائدة المحليين واستعدادهم لرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 24% خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطوات ساهمت بحمد الله في استقرار السوق.

وكشف عن أنه رغم تحقيق المملكة اكتفاء ذاتياً بنسبة تتجاوز 116% من بيض المائدة، إلا أن بعض الممارسات السلبية في الأسواق، أشعرت بوجود نقص في المعروض، وعملت الوزارة على استيراد كميات من البيض ستصل بحول الله من (5 دول).

