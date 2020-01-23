تشمل 6 كيانات وشخصين.. أمريكا توسع العقوبات على إيران

بعد أسبوعين من إعلان "ترامب" لها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في الثامن من شهر يناير الجاري؛ أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني.

وأكّد أن هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها.