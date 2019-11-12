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دعت إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات

"التجارة" تستدعي 305 سيارات حديثة "Savana -GMC"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 305 مركبات Savana- GMC 2019، بسبب تأخر ظهور تحذير حزام الأمان في لوحة العدادات.

وقالت الوزارة: قد ينسى السائق ربط حزام الأمان عند تشغيل المركبة مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت أصحاب المركبات المستدعية، إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات.