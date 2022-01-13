1387 عاملاً وفنياً لصيانة ونظافة مدارس ابتدائية ورياض الطائف

استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات للتعليم حضورياً

تواصل فرق الصيانة والنظافة بإدارة التشغيل والصيانة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف؛ أعمالها بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال؛ استعداداً لعودة الطلاب والطالبات.



وتعمل 25 فرقة صيانة تضم 137 فني صيانة على صيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف "بارد وحار"، في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، وإصلاح جميع الأعطال الكهربائية إن وجدت، والتأكد من عدم وجود أي عطل أو خلل يشكل خطورة على الطلاب والطالبات.



فيما يعمل 1250 عامل نظافة على رفع جاهزية نظافة جميع المدارس "بنين وبنات"، ومرافقها المختلفة من "فصول بكامل محتوياتها مع مقاعد وطاولات الطلاب والسبورات واللوحات الإرشادية والشبابيك ونظافة المكيفات"، ومعامل ومختبرات وغرف إدارية، ونظافة الخزانات السفلية والعلوية، وتعقيم المدارس بالمطهرات اللازمة، وتوفير أدوات النظافة لكل مدرسة وأدوات التعقيم.



وتستمر هذه الجهود دون توقف حتى عودة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الثالث والعشرين من يناير الجاري.



وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً "رنية والخرمة وتربة والمويه وميسان"، لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في بيئات تربوية آمنة وصحية.