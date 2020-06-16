الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين

البرازيل تضم 23% من المرضى والموتى

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".

فيروس كورونا الجديد

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:16 PM

البرازيل تضم 23% من المرضى والموتى

الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".

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فيروس كورونا الجديد

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