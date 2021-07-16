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ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.