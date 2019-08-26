مدير تعليم الأفلاج يقف على استعدادات المدارس وجاهزيتها

للاطمئنان على تهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

زار مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، عدداً من مدارس المحافظة، للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وتأتي زيارات مدير تعليم الأفلاج قبل انطلاقة العام الدراسي للوقوف على مدى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تهيئة المدارس؛ وآلية توزيع الكتب الدراسية، لضمان بداية جادة من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وناقش "آل مغيرة" مع قادة المدارس احتياجاتهم ومطالبهم، وأبرز نقاط الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مثمّناً في الوقت نفسه ما قام به قادة المدارس من جهود لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.