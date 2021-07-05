استقرار أسعار النفط تزامنًا مع استئناف محادثات "أوبك بلس"

خام برنت القياسي وصل إلى حوالى 76.06 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين؛ حيث استقر خام برنت القياسي للنفط العالمي خلال تعاملات اليوم بالقرب من 76 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك تزامنًا مع استئناف جولة جديدة من المحادثات بين دول تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للبترول، بشأن خططها للإنتاج خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد الخلافات بين دول التجمع خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

ووفق وكالة "بلومبرغ"، فإن دول أوبك بلس ستستأنف محادثاتها في وقت لاحق من اليوم، بعد انتهاء المحادثات يوم الجمعة الماضية دون التوصل إلى قرار ودفع الأسواق إلى مزيد من التكهنات بشأن كمية الزيادة المحتملة للإنتاج خلال الشهر المقبل.

وتؤيد أغلب دول أوبك زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر اعتبارًا من أغسطس المقبل، حتى تتم استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل قرار تجمع خفض الإنتاج بشدة في 2020، في أعقاب انهيار الطلب العالمي على الطاقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك فيما تراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 0.1% إلى 76.06 دولارًا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% يوم الجمعة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 75.07 دولارًا للبرميل تسليم أغسطس المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% يوم الجمعة.