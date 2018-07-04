بنسبة 15.2%.. "الاستثمارات العامة" يستحوذ على حصة في أكوا باور

سيكون في صورة زيادة رأس المال

أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه استحوذ على حصة كبيرة في شركة أكوا باور.

وأضاف الصدوق وفقا لما أوردته "رويترز" أن هذا الاستثمار سيجعل الصندوق مساهما مباشرا بنسبة 15.2بالمئة في أكوا باور.

وكشف الصندوق بأن الاستثمار بالكامل سيكون في صورة زيادة في رأس المال وأن حصيلته ستستخدم لدعم استراتيجية أكوا باور للنمو وخطتها الاستثمارية.