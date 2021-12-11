اختتام فعاليات النسخة الثانية من مسابقة رئيس جامعة الملك خالد للبرمجة

بمشاركة 8 كليات من مختلف المقرات.. ومثّل طلابها أكثر من 23 فريقاً

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الأربعاء الماضي، ختام فعاليات النسخة الثانية من مسابقة رئيس الجامعة للبرمجة، التي تشرف عليها كلية علوم الحاسب الآلي، بمبنى إدارة الجامعة بقريقر، وذلك بمشاركة 8 كليات من مختلف مقرات الجامعة يمثل طلابها وطالباتها أكثر من 23 فريقاً بمشاركة 70 طالباً وطالبة.



وتفصيلاً، شدد الدكتور "السلمي" خلال كلمة ألقاها في حفل ختام المسابقة على ضرورة استفادة طلاب وطالبات الجامعة من المجالات المعرفية والمهنية المتاحة لهم وكذلك المعسكرات والبرامج التطويرية والمسابقات، مشيداً بجهود كلية علوم الحاسب الآلي في إقامة العديد من البرامج المتنوعة ومهنئاً الفائزين والمشاركين.



وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي المشرف على المسابقة الدكتور علي بن محمد آل قروي أن المسابقة تهدف إلى منح طلاب وطالبات الجامعة الفرصة لإظهار وصقل مهاراتهم في حل المشاكل البرمجية وبناء قدراتهم المعرفية وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، كما تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع والتنافس والعمل الجماعي لدى المشاركين بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجامعة.



وأشار "آل قروي" إلى أنه تم تأهيل الطلاب والطالبات وتدريبهم من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة ومتقدمة خلال الشهرين الماضيين وتعريفهم على نظام المسابقة بينما انطلق التحدي الفعلي لمدة 5 ساعات في يوم المسابقة.



وفي نهاية الحفل كرّم رئيس الجامعة الكليات الفائزة، حيث حصلت كلية علوم الحاسب على المركز الأول وكأس رئيس الجامعة للبرمجة، بينما حصلت كلية العلوم والآداب بالمجاردة على المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث كلية العلوم والآداب بتنومة، كما كرم معاليه طلاب وطالبات الجامعة المشاركين والمشاركات.



يذكر أن فكرة المسابقة تقوم على إيجاد حلول برمجية لمشاكل متنوّعة وكيفية استخدام المنطق البرمجي لمعالجة مشكلات من واقع الحياة اليومية باستخدام إحدى لغات البرمجة من خلال اتباع القوانين في مسابقة البرمجة العالمية ICPC، بحيث يتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء ومدرب من نفس الفريق.